Андрей Бочкарев: Цифровая экосистема облегчит реализацию строительных проектов

Фото: Пресс-служба МУФ

Начиная с 2024 года, в строительную отрасль Москвы будет введена единая цифровая экосистема, которая обеспечит снижение затрат и уменьшит сроки реализации инвестиционных проектов. Об этом в субботу, 24 июля, сообщил заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

— Глобальная цель этого проекта — значительно упростить и сократить административные процедуры, необходимые для возведения объектов в столице. Например, мы стремимся сократить сроки от подачи документов до выхода на площадку до семи дней, — прокомментировал Андрей Бочкарёв.

По словам заммэра столицы, экосистема будет объеднять все цифровые инициативы, реализуемые в настоящий момент в Стройкомплексе, а ее фундаментом станет цифровой паспорт объекта капитального строительства, который будет включать в себя всю необходимую актуальную информацию о строительном проекте. Помимо онлайн-госуслуг в экосистему тажке будут входить и модернизированные сервисы — «Калькулятор процедур», портал для застройщиков «Строим просто», Единый контактный центр Стройкомплекса.

— Застройщики и сейчас активно используют эти электронные сервисы. Например, на сайте «Строим просто» есть актуальные инструкции по получению тех или иных услуг в наглядном видео-формате, записи обучающих семинаров, — заявил Андрей Бочкарёв.

Андрей Бочкарев отмтеил, что Единый контактный центр сейчас активно ведет консультации. По его словаи, туда только с начала 2021 года поступило почти 1600 обращений по вопросам, связанным с получением строительных госуслуг.

Руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин 12 июля сообщил, что в Москве для объектов капитального строительства создадут цифровые паспорта.