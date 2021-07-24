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«Горячо»: Бритни Спирс удивила поклонников откровенным фото

Виктория Непомнищева

Общество
«Горячо»: Бритни Спирс удивила поклонников откровенным фото
Фото: instagram.com/britneyspears

Певица Бритни Спирс вновь удивила поклонников. Звезда опубликовала в своем Instagram-аккаунте откровенный снимок.

На фото, сделанном на улице, девушка позирует в расстегнутых коротких шортах голубого цвета. Больше на певице одежды нет, однако грудь она прикрыла руками.

Фанатов певицы данный снимок впечатлил, и они оставили множество комментариев под публикацией.

Кроме того, Бритни Спирс поддержала ее давняя подруга, известная светская львица Пэрис Хилтон. Она назвала фотографию певицы «Горячей».

В последнее время звезда вновь стала часто оказываться в центре скандалов. В июне на судебном заседании Спирс потребовала освобождения от опекунства со стороны отца Джейми Спирса, которое длится с 2008 года. Артистка призналась, что намерена вернуть свою жизнь и свои права. В течение пяти лет ей делали уколы лития, из-за чего она чувствовала себя «пьяной». Но 1 июля стало известно, что суд отклонил ходатайство Бритни на отказ от опеки.

Также певицу заставили поставить внутриматочную спираль, чтобы она не смогла забеременеть. Бритни призналась, что еще надеется выйти замуж и родить детей, но опекуны не позволяют.

Адвокат певицы заявил, что перестанет работать с ней, когда Спирс назначат нового юриста. Юрист решил уволиться после того, как пылкая речь артистки в суде привела к отставке ее менеджера Ларри Рудольфа. Они работали вместе с 1990-х годов.

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