Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Задержан подозреваемый в убийстве полицейского в Cтаврополе

Виктория Непомнищева

Происшествия
Задержан подозреваемый в убийстве полицейского в Cтаврополе
Фото: СК РФ

Следственный комитет РФ сообщил о задержании подозреваемого в убийстве полицейского в Cтаврополе. 28-летнего мужчину задержали в Андроповском районе Ставрополья.

— В ходе совместной работы следователей Следственного комитета и оперативных сотрудников на территории Андроповского района задержан 28-летний подозреваемый в убийстве заместителя начальника отдела уголовного розыска ОП №4 УМВД России по городу Ставрополю, — рассказали в региональном следкоме.

В ближайшее время его доставят к следователю СКР для проведения следственных действий, сообщает РИА Новости.

СК 24 июля возбудил уголовное дело по факту убийства заместителя главы отдела уголовного розыска по Ставрополю. Преступление совершили, когда уже было темно, на автостоянке около жилого дома. Сотрудник полиции припарковывал свое транспортное средство, когда в него начал стрелять незнакомец. Полицейского ранили в бедро и туловище, а затем преступники скрылись с места инцидента. Правоохранитель умер в реанимации, уточнили в СК.

По предварительной информации, убийство было спланированным. Двое подозреваемых дождались жертву около дома, а затем открыли огонь.

Читайте также:
полицияСтавропользадержание
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Карманов
Руслан Карманов

Лимит таланту вредит: начался чемпионат Российской премьер-лиги

Сергей Петриков
Сергей Петриков

Все работают с большой отдачей

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Возьми телефон

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Спекулянты опять в дефиците

Владимир Машков
Владимир Машков

Разглядеть талант непросто

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Сбитые козыри люфтваффе

Светлана Разворотнева
Светлана Разворотнева

Как обязать застройщиков обеспечивать возводимое жилье инфраструктурой

Все мнения
О проекте