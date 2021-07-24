Задержан подозреваемый в убийстве полицейского в Cтаврополе

Фото: СК РФ

Следственный комитет РФ сообщил о задержании подозреваемого в убийстве полицейского в Cтаврополе. 28-летнего мужчину задержали в Андроповском районе Ставрополья.

— В ходе совместной работы следователей Следственного комитета и оперативных сотрудников на территории Андроповского района задержан 28-летний подозреваемый в убийстве заместителя начальника отдела уголовного розыска ОП №4 УМВД России по городу Ставрополю, — рассказали в региональном следкоме.

В ближайшее время его доставят к следователю СКР для проведения следственных действий, сообщает РИА Новости.

СК 24 июля возбудил уголовное дело по факту убийства заместителя главы отдела уголовного розыска по Ставрополю. Преступление совершили, когда уже было темно, на автостоянке около жилого дома. Сотрудник полиции припарковывал свое транспортное средство, когда в него начал стрелять незнакомец. Полицейского ранили в бедро и туловище, а затем преступники скрылись с места инцидента. Правоохранитель умер в реанимации, уточнили в СК.

По предварительной информации, убийство было спланированным. Двое подозреваемых дождались жертву около дома, а затем открыли огонь.