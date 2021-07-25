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Диетолог назвала топ-5 продуктов для снижения холестерина

Татьяна Плотникова

Общество
Диетолог назвала топ-5 продуктов для снижения холестерина
Фото: pixabay.com

Правильное питания является важной составляющей здорового образа жизни, а включение в рацион определенных продуктов поможет эффективно контролировать уровень холестерина в крови. Об этом рассказала диетолог Светлана Фус.

Специалист порекомендовала начинать день с овсяной каши. Содержащиеся в ней вещества помогают выводить из организма холестерин липопротеидов низкой плотности. Дополнительно можно добавить в кашу яблоко, грушу или другие фрукты.

Эффективным продуктом в борьбе с холестерином служит миндаль, который содержит жиры, магний и витамины.

Еще один полезный продукт — авокадо, который помогает сокращать уровень липофильного спирта у людей с лишним весом.

Светлана Фус также советует пить обогащенный стеролами апельсиновый сок или смузи из обезжиренного йогурта, льда, ягод и сывороточного протеина с высоким содержанием питательных веществ.

При выборе ягод эксперт предлагает остановиться на вишне — она содержит меньше сахара, чем черешня, сообщает Федеральное агентство новостей.

Высокий уровень холестерина зачастую не выдает себя никакими симптомами и опознается только по результату анализа крови, но есть один признак, который может указать на проблему. Об этом рассказала врач из Великобритании Катарина Сванберг. Она порекомендовала обратить внимание на ксантомы — это безболезненные образования желтоватого цвета, появляющиеся на коже.

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