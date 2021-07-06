Медик назвала признак высокого холестерина, появляющийся на лице

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Высокий уровень холестерина зачастую не выдает себя никакими симптомами и «опознается» только по результату анализа крови, но есть один признак, который может указать на проблему. Об этом рассказала врач из Великобритании Катарина Сванберг.

Она порекомендовала обратить внимание на ксантомы — это безболезненные образования желтоватого цвета, появляющиеся на коже. Как правило, они появляются на веках или около них.

Медик отметила, что сами по себе данные образования не вредны для здоровья, хотя и могут портить внешность. При этом они зачастую свидетельствуют о высоком уровне холестерина в организме.

Сванберг посоветовала сдать анализ на холестерин всем людям старше 40 лет. Особенно важно провериться тем, кто страдает от лишнего веса и имеет проблемы с сердцем.

В качестве мер профилактики врач рекомендовала вести активный образ жизни и соблюдать диету с высоким содержанием ненасыщенных жиров, сообщается в издании Daily Express.

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