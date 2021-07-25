Ученые оценили опасность бразильского штамма коронавируса для привитых

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Вероятность заражения бразильским штаммом коронавирусной инфекции после вакцинации нельзя исключать полностью, однако у вакцинированных людей болезнь в любом случае будет протекать намного легче. Об этом рассказала директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович.

Эксперт отметила, что о стопроцентной гарантии отсутствия риска заразиться COVID-19 после прививки речь не шла — любой вирус может пробить иммунную систему. Однако если иммунная система совсем не готова к встрече с возбудителем заболевания, ущерб будет больше.

Если человек привит, его организм либо сумеет полностью отразить атаку, либо если вирус пробьется, он нанесет небольшой вред, подчеркнула Попович.

Вирусолог, профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский указал, что при высокой концентрации вируса время от времени возникают новые штаммы, причем «отбираются» выгодные вирусу мутации. Поэтому инфицирование COVID-19 после вакцинации возможно, но серьезные и тяжелые последствия маловероятны, пишет РБК.

22 июля стало известно, что бразильский штамм коронавирусной инфекции обнаружили на территории Российской Федерации — выявлены единичные случаи варианта «гамма».

Во Всемирной организации здравоохранения предупредили, что пандемия коронавируса на данный момент далека от завершения, а индийский штамм «дельта» стал доминирующим на территории Европы. Предполагается, что индийский штамм будет замещать другие мутации, если не появится «более конкурентоспособный вирус».