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Первым в истории олимпийским чемпионом в скейтбординге стал японец Юто Хоригомэ

Анастасия Колоскова

Спорт
Первым в истории олимпийским чемпионом в скейтбординге стал японец Юто Хоригомэ
Фото: REUTERS / LUCY NICHOLSON

Японец Юто Хоригомэ стал первым в истории олимпийским чемпионом в скейтбординге, получив золото в дисциплине «стрит» в Токио.

Спортсмен выступал в финале в воскресенье, 25 июля, и получил 37,18 балла. Второе место с результатом 36,15 балла занял Келвин Хефлер из Бразилии, а бронзовая медаль досталась Джаггеру Итону из США (35,35 балла).

Скейтбординг впервые включили в программу Игр перед Олимпиадой в Токио. Розыгрыш первого комплекта наград состоялся 25 июля.

Первую золотую медаль летних Олимпийских игр, которые проходят в Токио, положила в копилку национальной сборной России Виталина Бацарашкина в стрельбе из пневматического пистолета с десяти метров. В финале соревнований россиянка набрала 240,3 балла, а также установила олимпийский рекорд.

Медаль Бацарашкиной стала первой наградой высшего достоинства у сборной России на ОИ-2020, а также третьей — в общем медальном зачете.

Первую медаль сборной России на ОИ-2020 завоевала Анастасия Галашина, она принесла национальной сборной серебро в стрельбе из пневматической винтовки. Спортсменка в стрельбе с расстояния десяти метров набрала 251,1 балла.

Михаил Артамонов завоевал бронзу в тхэквондо в весовой категории до 58 килограммов.

О том, кто из московских спортсменов приехал в Токио побороться за олимпийские медали, читайте в материале «ВМ».

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