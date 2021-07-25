Получившая золото ОИ-2020 Бацарашкина рассказала об ошибке судей в финале Игр

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Российская спортсменка Виталина Бацарашкина, которая на Олимпиаде в Токио завоевала золотую медаль в стрельбе из пневматического пистолета с десяти метров, тем самым положив в копилку национальной сборной РФ первую высшую награду, рассказала об ошибке судей в ходе одного из ее выстрелов в финале Игр.

— Они дали команду «стоп», но у меня было еще 27 секунд. Потом они мне заново дали 50 секунд на выстрел. Я думаю, это не то чтобы помогло, но у меня появилось время на перерыв, — приводит слова чемпионки Telegram-канал РИА Новости.

В финале соревнований Бацарашкина набрала 240,3 балла и установила олимпийский рекорд.

Медаль Бацарашкиной стала первой наградой высшего достоинства у сборной России на ОИ-2020, а также третьей — в общем медальном зачете.

Первую медаль сборной России на ОИ-2020 завоевала Анастасия Галашина, она принесла национальной сборной серебро в стрельбе из пневматической винтовки. Спортсменка в стрельбе с расстояния десяти метров набрала 251,1 балла.

Михаил Артамонов завоевал бронзу в тхэквондо в весовой категории до 58 килограммов.

О том, кто из московских спортсменов приехал в Токио побороться за олимпийские медали, читайте в материале «ВМ».