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Велотранспортный союз оценил идею создания велотрассы Москва — Владивосток

Елена Фролова

Общество
Велотранспортный союз оценил идею создания велотрассы Москва — Владивосток
Фото: Pixabay

Идею о создании трассы для велосипедистов от Москвы до Владивостока, предложенную депутатом Государственной думы РФ Виталием Милоновым, поддержал президент Велотранспортного союза Игорь Налимов.

— Естественно, я полностью поддерживаю это предложение. Необходимо разработать маршрут для такой уникальной дороги, — пояснил он.

По словам Игоря Налимова, в российских регионах обязательно найдутся велотуристы, которые будут не прочь опробовать новую трассу целиком или ее отдельные участки, отмечает RT.

— Конечно, на такие большие расстояния, скорее всего, будет мало желающих. Однако на отдельные участки по каждому региону найдется достаточно велосипедистов. Во многих городах страны найдутся свои путешественники, — рассказал президент Велотранспортного союза.

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов направил на имя министра транспорта Виталия Савельева предложение о создании в нашей стране велосипедной трассы. Так, по его мнению, удастся не только привлечь в российские регионы туристов, но и снизить количество аварийно опасных ситуаций на дорогах с участием велосипедистов.

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