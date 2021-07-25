Российские лучницы завоевали серебро на Олимпиаде в Токио

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Женская сборная России по стрельбе из лука завоевала серебро в командном турнире на Олимпийских играх в Токио, добавив в общую копилку РФ на Играх четвертую медаль.

В финале команда российских спортсменок, в которую вошли Елена Осипова, Ксения Перова и Светлана Гомбоева, проиграла сборной Южной Кореи со счетом 0:6.

Золото соревнований досталось кореянкам Ан Сан, Чан Мин Хи и Кан Чхэ Ен.

В настоящий момент у сборной России одна золотая, две серебряные и одна бронзовая награды.

Первую завоевала Анастасия Галашина. Она принесла национальной сборной серебро в стрельбе из пневматической винтовки. Спортсменка в стрельбе с расстояния десяти метров набрала 251,1 балла.

Михаил Артамонов завоевал бронзу в тхэквондо в весовой категории до 58 килограммов.

Золотую медаль добавила в копилку Виталина Бацарашкина в стрельбе из пневматического пистолета с десяти метров. В финале соревнований Бацарашкина набрала 240,3 балла и установила олимпийский рекорд.

О том, кто из московских спортсменов приехал в Токио побороться за олимпийские медали, читайте в материале «ВМ».