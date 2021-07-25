Российские лучницы завоевали серебро на Олимпиаде в Токио
Сюжет:Олимпиада в Токио
Женская сборная России по стрельбе из лука завоевала серебро в командном турнире на Олимпийских играх в Токио, добавив в общую копилку РФ на Играх четвертую медаль.
В финале команда российских спортсменок, в которую вошли Елена Осипова, Ксения Перова и Светлана Гомбоева, проиграла сборной Южной Кореи со счетом 0:6.
Золото соревнований досталось кореянкам Ан Сан, Чан Мин Хи и Кан Чхэ Ен.
В настоящий момент у сборной России одна золотая, две серебряные и одна бронзовая награды.
Первую завоевала Анастасия Галашина. Она принесла национальной сборной серебро в стрельбе из пневматической винтовки. Спортсменка в стрельбе с расстояния десяти метров набрала 251,1 балла.
Михаил Артамонов завоевал бронзу в тхэквондо в весовой категории до 58 килограммов.
Золотую медаль добавила в копилку Виталина Бацарашкина в стрельбе из пневматического пистолета с десяти метров. В финале соревнований Бацарашкина набрала 240,3 балла и установила олимпийский рекорд.
О том, кто из московских спортсменов приехал в Токио побороться за олимпийские медали, читайте в материале «ВМ».