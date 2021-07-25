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Мариам Мерабова объяснила, почему основателю «Ласкового мая» не помогла трансплантация

Илья Ашуров

Общество
Мариам Мерабова объяснила, почему основателю «Ласкового мая» не помогла трансплантация
Фото: Instagram / mariammerabova

Певица Мариам Мерабова объяснила, почему основателю музыкальных групп «Ласковый май» и «Руки Вверх!» Алексею Мускатину не помогла трансплантация костного мозга. Об этом артистка написала на своей странице в соцсети Instagram.

— Трагедия в том, что трансплантация прошла успешно, но организм настолько был измучен, что не справился, — рассказала в своем блоге певица.

Также Мерабова поблагодарила всех, кто поддерживал продюсера в период его борьбы со страшным недугом. По ее словам, близкие, друзья и коллеги до последнего верили в «жизненную силу» Мускатина. Новость о его смерти повергла певицу в «ступор и онемение».

24 июля о смерти Мускатина сообщил в своем Instagram-аккаунте музыкальный продюсер Андрей Разин. В публикации Разин пояснил, что продюсер умер после продолжительной болезни.

Позднее экс-солист группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков в беседе с корреспондентом «ВМ» раскрыл подробности болезни и смерти Мускатина.

Алексей Мускатин был одним из первых русских музыкальных продюсеров и организаторов концертов. За время своей работы он организовал и провел более 10 000 концертных выступлений на территории России и за рубежом. Алексею Мускатину доверяли организацию концертов такие артисты российской эстрады, как Владимир Высоцкий, «Воскресение», «Аквариум», Иосиф Кобзон, Алла Пугачева, Лариса Долина, Тамара Гвердцители, Михаил Шуфутинский и многие другие.

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