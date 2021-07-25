Крупный пожар в жилом доме в Санкт-Петербурге ликвидировали

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

В Санкт-Петербурге ликвидировали крупный пожар в жилом доме дореволюционной постройки. Об этом в воскресенье, 25 июля, сообщили в пресс-службе МЧС по городу.

— В 17:30 ликвидация открытого горения, — говорится в сообщении ведомства.

Также в экстренных службах отметили, что в результате инцидента пострадал по меньшей мере один человек, передает РИА Новости.

Видео: Telegram /@truekpru

Жилое здание 1886 года постройки загорелось днем 25 июля на Лиговском проспекте в Санкт-Петербурге. Очагом возгорания была кровля здания. Из помещений были эвакуированы 15 человек. Ранее пожар удалось локализовать на площади 1500 квадратных метров.