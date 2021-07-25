Автобусы КМ продолжат курсировать после открытия участка Сокольнической линии метро

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Бесплатные автобусы КМ продолжат работу на маршруте между станциями «Университет» и «Юго-Западная» даже после досрочного открытия участка Сокольнической линии метро. Об этом в воскресенье, 25 июля, сообщила пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

С 26 июля, раньше запланированного срока, откроются станции Сокольнический линии метро: «Юго-Западная», «Университет» и «Воробьевы горы». При этом станция «Проспект Вернадского» будет закрыта до 8 августа.

— Движения на участке «Юго-Западная» — «Университет» не будет. По этому маршруту, как и сейчас, будут ходить бесплатные автобусы КМ, но нагрузка на них все еще останется большой, — говорится в сообщении.

Также в ведомстве сообщили об изменении работы вестибюлей на «Юго-западной». В пиковые часы один из них будет работать на вход, другой — на выход.

О строительстве пересадки между одноименными станциями «Проспект Вернадского» Большой кольцевой и Сокольнической линий столичного метро 17 июля рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, на участке пересадки специалисты будут укладывать порядка 400 кубометров бетона. При этом пассажиры будут осуществлять пересадку по специальным балконам. Общая длина пешеходного перехода между двумя станциями составит около 70 метров.