Наталья Сергунина сообщила, что в 2021 году в Москве планируется открытие 14 гостиниц

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

С начала 2021 года в Москве появилось сразу три новых гостиничных комплекса: на Космодамианской набережной, Рогожском Валу и в 1-м Земельном переулке. Всего в этом году в городе планируется открытие 14 гостиниц. Об этом в понедельник, 26 июля, рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

— На 2021 год намечено открытие 14 отелей, что говорит об оптимизме инвесторов и интересе бизнеса к проектам в Москве. Еще десять лет назад его практически не было. К примеру, в 2011 году открылось только две гостиницы, а в 2015 году — уже девять, — отметила заместитель мэра.

По ее словам, рост туристической привлекательности города способствует увеличению числа рабочих мест в отрасли. В настоящее время в индустрии туризма работает более 500 тысяч человек.

Наталья Сергунина описала типичный «портрет» московского туриста: это молодой и активный путешественник 25–45 лет. Число таких туристов в прошлом году составило более половины внутреннего турпотока и около 70 процентов иностранного. При этом иностранные гости обычно проводят в столице семь–восемь дней, а российские — пять–шесть.

Также заместитель мэра напомнила, что осенью 2021 года выйдет первый гид Michelin по московским ресторанам. Это событие привлечет в город новых туристов.

— Основатели сетевых и несетевых заведений, повара ждали этого момента. Считаю, что они заслужили такого внимания и высоких оценок, причем не только со стороны специалистов Michelin, но и поклонников качественной кухни во всем мире, — отметила Наталья Сергунина.

Кроме того, столица активно сотрудничает с зарубежными представителями турбизнеса. В начале этого года Москва присоединилась к проекту Всемирного совета по туризму. А в июне была проведена онлайн-презентация туристических возможностей города, в которой приняли участие 25 московских компаний и более 130 представителей туротрасли Сингапура и Таиланда.

— Постоянное взаимодействие с представителями международного турбизнеса и государственных структур идет на пользу всем сторонам. Оно позволяет объединить компетенции, своевременно обмениваться взглядами и опытом для решения совместных задач, — цитирует Наталью Сергунину ТАСС.

В Госдуме 24 июля предложили построить туристическую велотрассу Москва — Владивосток.