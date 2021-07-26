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Выставка «Мировосприятие» откроется в залах Российской академии художеств

Ольга Маркова

Развлечения
Выставка «Мировосприятие» откроется в залах Российской академии художеств
Фото: pixabay.com

Российская академия художеств представляет выставку произведений народного художника РФ Владимира Сергеевича Пименова «Мировосприятие». Посетители увидят более 50 живописных работ.

Картины Пименова просты для понимания, но в каждой из них существует некое внутреннее напряжение, которое требует от зрителя соответствующего состояния души.

Перед гостями выставки развернутся русский быт и русский пейзаж, которые органически сливаются в единый комплекс красоты и покоя.

Цепочка небольших картин — это художественное осмысление текущей онлайн-жизни, наблюдения, воспоминания, размышления.

Выставка открыта с 28 июля по 8 августа, сообщается на сайте академии.

Русское географическое общество, в свою очередь, приглашает посетителей в историко-художественный музей «Новый Иерусалим», где открыта выставка «Монастыри России», которая поведает гостям музея о самых удивительных святых местах нашей страны. В экспозиции представлены снимки финалистов и победителей ежегодного фотоконкурса РГО «Самая красивая страна».

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