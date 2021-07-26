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Песков: в отношении Путина соблюдаются меры предосторожности при общении с людьми из-за COVID-19

Михаил Алимов

Общество
Песков: в отношении Путина соблюдаются меры предосторожности при общении с людьми из-за COVID-19
Фото: Администрация президента РФ

Ситуация с пандемией коронавируса в России далека от нормализации, поэтому в отношении президента РФ Владимира Путина продолжают действовать меры безопасности при общении с людьми. Об этом в понедельник, 26 июля, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

— В зависимости от ситуации, в зависимости от человека. Вы знаете, что в процессе работы некоторые люди могут контактировать с больными, кто-то мог недавно перенести болезнь из собеседников президента, и так далее, и тому подобное. Кто-то проходит через очень тщательное тестирование, кто-то большее количество дней, кто-то меньшее количество дней выдерживает карантин, — рассказал он.

По его словам, к главе государства применяются особые меры предосторожности, но это не мешает Путину интенсивно заниматься государственными делами. В том числе перемещаться по регионам страны, встречаться и беседовать с местными властями, передает РИА Новости.

В июне Песков заявил, что Путин готов сделать все для защиты России. Тогда он прокомментировал инцидент с британским эсминцем в Черном море и рассказал, что президент бы «сделал все, если потребуется».

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