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Подготовлен запасной борт для пассажиров самолета «Белавиа», севшего в Домодедове

Михаил Алимов

Общество
Подготовлен запасной борт для пассажиров самолета «Белавиа», севшего в Домодедове
Фото: Пресс-служба Белавиа

Для пассажиров самолета авиакомпании «Белавиа», экстренно севшего в аэропорту Домодедово из-за неисправности, подготовлен запасной борт. Он вылетит из Минска в московский аэропорт. Об этом в понедельник, 26 июля, сообщили в посольстве Белоруссии в РФ.

— Запасной борт подготовлен к вылету из Минска в Домодедово. Из Домодедова он вылетит в Анталью, — рассказали в посольстве РИА Новости.

Лайнер выполнял рейс из Минска в Анталью и изменил курс на Москву. В самолете сработал датчик давления. Воздушное судно приземлилось в столичном аэропорту Домодедово утром в понедельник. На борту самолета находились 207 человек, в том числе семь членов экипажа.

В пресс-службе аэропорта рассказали, что самолет освободил взлетную полосу и находится на месте посадки. Пассажиров доставят в терминал. Домодедово продолжает работу в штатном режиме.

В июне самолет SSJ-100 совершил аварийную посадку в аэропорту Краснодара, так как у него отказала газовая турбина. На борту воздушного судна находился 91 человек.

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