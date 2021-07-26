Суд приговорил убийц московского пенсионера к 18 и 19 годам лишения свободы

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Московский городской суд вынес обвинительный приговор фигурантам дела о жестоком убийстве пенсионера на востоке столицы. Они приговорены к 18 и 19 годам колонии строгого режима. Об этом в понедельник, 26 июля, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

По словам представителя ведомства, мужчины в возрасте 31 и 29 лет осуждены за преступления, предусмотренные уголовными статьями «Убийство» и «Разбой с применением насилия».

Убийство, о котором идет речь, произошло в марте 2020 года. Злоумышленники пришли к 64-летнему пенсионеру и, представившись сотрудниками коммунальных служб, заявили о необходимости проверки газового оборудования в его квартире.

Ничего не подозревающий москвич пустил мужчин. Один из них принялся отвлекать пенсионера, а другой в этот момент искал в доме деньги. Обнаружив кошелек, мужчина попытался его украсть, однако хозяин квартиры заметил это.

В этот момент преступники решили убить пенсионера. Они избили его ножками от табуретки, после чего связали ему руки.

Затем преступники подвели пенсионера к открытой газовой конфорке на кухне и, удерживая, заставляли дышать. Однако, не добившись желаемого результата, они перетащили потерпевшего в комнату, где надели на его голову пакет и задушили накинутым на шею шарфом.

После совершения убийства преступники похитили из квартиры 190 тысяч рублей, ценные вещи и скрылись. Вскоре они были задержаны.

— С учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры Москвы суд приговорил фигурантов дела к 18 годам и 19 годам лишения свободы, каждого со штрафом 300 тысяч рублей. Оба будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима, — заключила Нефедова.

В начале июня, в полицию поступило сообщение из одного из московских медицинских учреждений. В нем говорилось, что во вторник, 8 июня, к медикам обратился пенсионер в возрасте 67 лет. Мужчину госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и с переломом костей лица.