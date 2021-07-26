Роскомнадзор заблокировал связанные с Алексеем Навальным сайты

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Роскомнадзор ограничил доступ к 40 сайтам, связанным с Алексеем Навальным. Об этом свидетельствует информация, опубликованная на сервисе проверки ограничения доступа к сайтам.

Доступ был ограничен по требованию Генпрокуратуры РФ на основании статьи 15.3 закона об информации, информационных технологиях и о защите информации.

Данная статья подразумевает наличие на сайтах материалов, которые содержат призывы к запрещенной в стране деятельности, участию в массовых мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка.

В начале июля Роскомнадзор предупредил о блокировке шести сервисов VPN в России. Проверку будут проводить в отношении таких сервисов, как Hola!VPN, Nord VPN, Speedify VPN, KeepSolid VPN Unlimited, IPVanish VPN, ExpressVPN.