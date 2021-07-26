Театр «Ленком Марка Захарова» введет с ноября QR-коды для посещения спектаклей

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Россия, Москва, улица Малая Дмитровка, 6 Карта всех событий

С ноября зрители смогут попасть на спектакли театра «Ленком Марка Захарова» только при предъявлении QR-кода или ПЦР-теста. Об этом сообщили в пресс-службе театра в понедельник, 26 июля.

— Для обеспечения мер безопасности пребывания на территории нашего театра помимо существующих процедур мы вводим дополнительные условия для посещения спектаклей — по предъявлении QR-кода и паспорта (при 100-процентной заполняемости зрительного зала), — говорится в сообщении.

Постановки 1, 10 и 16 октября также объявили в «Ленкоме» бесковидными. Альтернативно посетители смогут предъявить отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа до спектакля, отмечается на сайте театра.

Система QR-кодов для посещения кафе и ресторанов работала в Москве с 28 июня. Посещать их могли только привитые от COVID-19, переболевшие в течение полугода или имеющие отрицательный ПЦР-тест.

С 19 июля данная система носит рекомендательный характер — заведения могут продолжить использовать ее по желанию. Также сохранена возможность оформить QR-код.