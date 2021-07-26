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Путин поздравил российских спортсменов с золотом на Олимпийских играх в Токио

Анастасия Волоснова

Сюжет: 

Олимпиада в Токио
Спорт
Путин поздравил российских спортсменов с золотом на Олимпийских играх в Токио
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин поздравил российских гимнастов и тхэквондиста Максима Храмцова с двумя победами на Олимпиаде в Токио. Об этом в понедельник, 26 июля, сообщается на сайте Кремля.

Гимнасты Никита Нагорный, Артур Далалоян, Давид Белявский и Денис Аблязин победили в командном турнире с результатом 262,500 балла. Серебряную медаль получила команда Японии, бронзовую — команда Китая. Российские гимнасты победили в командном турнире на Олимпиаде впервые с 1996 года.

— Финал командных соревнований надолго запомнится высочайшим уровнем мастерства всех его участников, стремлением взять верх над именитыми соперниками, — отметил Путин выступление российских гимнастов.

По его словам, Россия 25 лет ждала победы в этом виде спортивной гимнастики, что делает успех олимпийцев «ярче, ценнее, достойнее». Президент поблагодарил гимнастов «за силу духа, твердость характера и сплоченность».

Путин также поздравил тхэквондиста Максима Храмцова с золотом на Олимпиаде в Токио.

Он завоевал золото Олимпийских игр в весовой категории до 80 килограммов. Финал турнира прошел в понедельник, 26 июля. Храмцов победил иорданца Салеха Аль-Шарабати со счетом 20:9. Он добыл первое олимпийское золото в истории российского тхэквондо на Олимпиаде в Токио.

— На Играх XXXII Олимпиады в Токио вы продемонстрировали отличную подготовку и решительный, победный настрой. Завоевали первую золотую олимпийскую медаль в истории российского тхэквондо, — обратился президент к Храмцову в телеграмме.

Путин пожелал победителю новых свершений. Он подчеркнул, что победа на Играх — это большой успех как для самого спортсмена, так и для его наставников.

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