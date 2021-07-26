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Дерматолог перечислил признаки развития рака кожи у детей

Юлия Курганова

Общество
Дерматолог перечислил признаки развития рака кожи у детей
Фото: Pixabay/ wendymooney

Дерматолог Богдан Литвиненко в беседе с врачом и телеведущим Евгением Комаровским порекомендовал родителям немедленно обратиться к медикам в случае обнаружения у детей признаков, которые указывают на возможное развитие рака кожи.

В опубликованном в Instagram эфире он призвал чаще рассматривать родинки у ребенка. По его словам, поводом для беспокойства может стать ассиметрия, неровные края, неоднородный цвет, диаметр более шести миллиметров и быстрое изменение размера или формы, появление корочки или трещин.

Врачи подчеркнули, что любой из данных симптомов является поводом обратиться к специалисту. Своевременное лечение поможет предотвратить возможное развитие одной из наиболее злокачественных опухолей — меланомы.

Ученые из Бельгии обнаружили антибиотик, способный вылечить рак кожи. В ряд препаратов входит тигециклин, так как он считается одним из способов лечения меланомы, потому что имеет свойство подавлять репродукцию белков в бактериях.

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