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Около 30 рейсов задержали и отменили в московских аэропортах

Юлия Курганова

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Около 30 рейсов задержали и отменили в московских аэропортах
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Почти 30 рейсов задержано и отменено в столичных аэропортах. Об этом сообщает сервис «Яндекс.Расписания».

Известно, что в Домодедове задержали семь рейсов и восемь отменили. В свою очередь в Шереметьеве задержаны два рейса и один отменен. А в аэропорту Внуково отменены восемь рейсов.

Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО

Подготовлен запасной борт для пассажиров самолета «Белавиа», севшего в Домодедове. Он вылетит из Минска в московский аэропорт.

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