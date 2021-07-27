Около 30 рейсов задержали и отменили в московских аэропортах
Почти 30 рейсов задержано и отменено в столичных аэропортах. Об этом сообщает сервис «Яндекс.Расписания».
Известно, что в Домодедове задержали семь рейсов и восемь отменили. В свою очередь в Шереметьеве задержаны два рейса и один отменен. А в аэропорту Внуково отменены восемь рейсов.
Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО
Подготовлен запасной борт для пассажиров самолета «Белавиа», севшего в Домодедове. Он вылетит из Минска в московский аэропорт.
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