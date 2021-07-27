Эксперт объяснил, можно ли купаться в Москве-реке

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Температура воздуха продолжает этим летом бить все рекорды, и горожане в надежде хоть как-то охладиться ходят на местные пляжи и купаются в Москве-реке, несмотря на то, что на некоторых участках можно только загорать. Эльдар Неверов, бизнес-омбудсмен по природе и природопользованию, рассказал в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» о том, безопасно ли купаться в городских водоемах и к каким последствиям может привести такой досуг.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Можно ли купаться в Москве-реке

— Не стоит забывать, что Москва многие годы в доперестроечный период была промышленным городом. Были десятки промышленных предприятий, которые делали выбросы в московские речки. Несмотря на то, что предприятия перенесены в область и другие регионы, купаться в некоторых водоемах до сих пор запрещено. В нашей стране реализуется проект «Чистая вода», но московская агломерация в него не включена, потому что в ряде других регионов вопрос стоит острее, — рассказывает эксперт.

Он напоминает гражданам, что в городе есть специально оборудованные пляжи, где можно принимать солнечные ванны и купаться. На них специалисты провели исследования, взяли замеры, и купание там безопасно и для детей, и для взрослых. При этом, если вы видите табличку «Купаться запрещено», это совсем не значит, что качество воды здесь не подходит для купания. Это может говорить о том, что на этом пляже нет спасателей, медиков, а также необходимой инфраструктуры для купания людей.

Ранее сообщалось, что традиция купаний в Москве-реке имеет долгую историю: первые городские пляжи были организованы еще в XIX веке.