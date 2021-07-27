Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Эксперт объяснил, можно ли купаться в Москве-реке

Анна Михалюк

Общество
Эксперт объяснил, можно ли купаться в Москве-реке
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Температура воздуха продолжает этим летом бить все рекорды, и горожане в надежде хоть как-то охладиться ходят на местные пляжи и купаются в Москве-реке, несмотря на то, что на некоторых участках можно только загорать. Эльдар Неверов, бизнес-омбудсмен по природе и природопользованию, рассказал в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» о том, безопасно ли купаться в городских водоемах и к каким последствиям может привести такой досуг.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Можно ли купаться в Москве-реке

— Не стоит забывать, что Москва многие годы в доперестроечный период была промышленным городом. Были десятки промышленных предприятий, которые делали выбросы в московские речки. Несмотря на то, что предприятия перенесены в область и другие регионы, купаться в некоторых водоемах до сих пор запрещено. В нашей стране реализуется проект «Чистая вода», но московская агломерация в него не включена, потому что в ряде других регионов вопрос стоит острее, — рассказывает эксперт.

Он напоминает гражданам, что в городе есть специально оборудованные пляжи, где можно принимать солнечные ванны и купаться. На них специалисты провели исследования, взяли замеры, и купание там безопасно и для детей, и для взрослых. При этом, если вы видите табличку «Купаться запрещено», это совсем не значит, что качество воды здесь не подходит для купания. Это может говорить о том, что на этом пляже нет спасателей, медиков, а также необходимой инфраструктуры для купания людей.

Ранее сообщалось, что традиция купаний в Москве-реке имеет долгую историю: первые городские пляжи были организованы еще в XIX веке.

Читайте также:
купаниегородской пляжМосква-река
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Договорились без Украины

Алексей Рощин
Алексей Рощин

Принеси, подай, заработай

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Представительские расходы

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Ну, за отсутствие волнянок!

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Лимит таланту вредит: начался чемпионат Российской премьер-лиги

Сергей Петриков
Сергей Петриков

Все работают с большой отдачей

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Возьми телефон

Все мнения
О проекте