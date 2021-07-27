Москвича задержали с запиской премьер-министру Великобритании по поводу магнитных полей

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Смоленская набережная, 10 Карта всех событий

Полиция задержала 40-летнего москвича, который пытался перебросить через забор посольства Великобритании записку, предназначенную премьер-министру Соединенного Королевства Борису Джонсону. Об этом во вторник, 27 июля, «Вечерней Москве» сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника «ВМ», инцидент произошел 26 июля. Охрана сообщила в полицию о подозрительном мужчине, который пытается что-то перекинуть через забор диппредставительства.

Прибывшие на вызов сотрудники полиции, задержали мужчину и доставили в отделение полиции. При нем силовики обнаружили записку. В ней мужчина жаловался на магнитные поля, которые досаждают ему своим преследованием.

Позже выяснилось, что москвич страдает острым психическим расстройством. Сотрудники полиции передали его медикам, которые доставили мужчину в профильное медицинское учреждение.

В прошлом месяце столичная полиция задержала 25-летнего мужчину, который разбивал окна в подъезде жилого дома в центре города. На молодом человеке не было одежды. Позже его доставили в психиатрическое отделение.