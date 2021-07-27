Суд вынес приговор убийцам чемпиона по тайскому боксу Ашота Боляна

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Черемушкинский районный суд Москвы вынес приговор по делу об убийстве чемпиона по тайскому боксу Ашота Боляна, которого застрелили 13 ноября 2019 года на Нахимовском проспекте. Об этом во вторник, 27 июля, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

Подсудимыми по делу выступали Андроник Сираканян, Андрей Борисенко и Аршак Балагозян, которым от 36 до 50 лет. Суд признал их виновными в организации убийства и пособничество в его совершении.

Как установил суд, в сентябре 2019 года Балагозян получил заказ от неустановленного лица на совершение убийства 40-летнего чемпиона мира по тайскому боксу Ашота Боляна. Тот, согласившись, привлек к совершению преступления своих знакомых. Соучастники следили за жертвой в течение месяца, изучая маршруты его передвижения, распорядок дня и образ жизни.

Вечером 13 ноября 2019 года Борисенко выследил спортсмена возле его дома на Нахимовском проспекте и, когда тот шел к своей машине, выстрелил ему в голову и скрылся с места преступления. От полученных травм мужчина скончался на месте.

— С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Балагозяна к 10 годам лишения свободы, Борисенко — к 11 годам лишения свободы, и Сираканяна — к 8 годам лишения свободы. Все они будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима, — рассказала Людмила Нефедова.

Кроме того суд удовлетворил исковые требования потерпевшей стороны о возмещении морального вреда на общую сумму более 2,8 миллиона рублей.

Ашот Болян — многократный чемпион мира по тайскому боксу по версии IPMTF и WPKA. Спортивную карьеру он завершил в 2004 году и в последнее время возглавлял различные организации, связанные со спортом.