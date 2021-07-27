Сорокалетняя Пэрис Хилтон готовится впервые стать мамой

Фото: Youtube / Paris Hilton

Американская светская львица Пэрис Хилтон беременна первенцем от своего избранника, бизнесмена Картера Реума. Об этом сообщил портал Page Six.

Пара объявила о намерении создать семью и завести детей еще в начале года. Тогда же стало известно, что актриса прошла процедуру ЭКО.

О сроках беременности Хилтон издание не сообщает. Представители будущих родителей отказались комментировать информацию.

Пэрис Хилтон на данный момент 40 лет, как и Картеру Реуму. Пара состоит в романических отношениях больше года. В феврале 2021 года они обручились.

В прошлом году Хилтон впервые рассказала, как в подростковом возрасте подвергалась насилию в школе-интернате. По ее словам, над ней издевались и пытались сломить: били, душили и хотели внушить страх. Эту информацию подтвердили и одноклассники Пэрис, которые рассказали, что их кормили лекарствами и запирали в комнатах в качестве наказания. Однако попытки рассказать о насилии в интернате были безрезультатными.