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Столичным промышленникам рассказали, как развивается «Банк технологий»

Анастасия Волоснова

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Столичным промышленникам рассказали, как развивается «Банк технологий»
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Московские промышленники добавили в электронный реестр «Банк технологий» сто решений менее чем за год. Об этом в среду, 28 июля, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

С помощью «Банка технологий» предприниматели могут найти передовые разработки для оптимизации производства. Всего в реестре представлены решения 60 столичных разработчиков.

— Больше всего решений — 68 — это технологии в программном обеспечении, которое помогает цифровизации производств, 19 — новое промышленное оборудование и 13 — вспомогательное оборудование для производства, например, дефектоскопы или источники бесперебойного питания, — пояснил Владимир Ефимов.

В свою очередь руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров уточнил, что любое предприятие может оставить заявку на подбор решения без технического задания. Промышленникам необходимо только описать свою потребность.

— Можно примерить решения на производстве и, обкатав пилот, убедиться в их полезном эффекте и внедрить в работу, — цитирует официальный сайт мэра Москвы Александра Прохорова.

До этого Ефимов сообщал, что Москва вошла в пятерку лидеров по объему экспорта в рейтинге мировых столиц. Позднее стало известно, что в Москве начали производить инновационное топливо для морских перевозок.

Также столичным промышленникам предложили принять участие в конкурсе «Техновызов». В свою очередь команда столичного детского технопарка «Мосгормаш» выиграла первенство России по моделированию внедорожников с электродвигателем в масштабе один к десяти.

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