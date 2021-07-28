«Циклон будет заполняться»: москвичам рассказали о погоде на предстоящих выходных

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В столице в ближайшие выходные ожидается жаркая погода, которую разбавит небольшой дождь. Об этом рассказала главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова.

— Тот циклон, который сейчас отметился в столичном регионе дождем различной интенсивности, он постепенно будет заполняться, и атмосферное давление будет чуть подрастать, погода будет более устойчивая и довольно теплая. В субботу в Москве лишь местами возможен кратковременный дождь, в воскресенье будет небольшой дождь. Установится жаркая погода, — приводит слова синоптика РИА Новости.

Столбики термометров в этот период опустятся до отметки плюс 16 — 18 градусов в Москве, и плюс 13 по области. Днем в столице ожидается 25 — 28 градусов тепла, а в восточной части до плюс 29 градусов.

По словам Поздняковой, будет дуть юго-западный и западный ветер, сила которого будет от слабой до умеренной. Специалист отметила, что погода в первый день августа будет комфортной, на три градуса выше нормы.

— Я считаю, в выходные погода подарит нам великолепные условия для отдыха, — заключила она.

В то же время жителям ряда других российских регионов следует быть готовыми к экстремально высоким температурам воздуха. Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд отметил, что на протяжении последних пяти дней экстремально высокие значения термометров фиксируют на Сахалине, Южно-Курильских островах, в Приморском крае. В частности, в Сахалинской области температура превышает 30 градусов, причем такая погода сохранится в ближайшее время.

Синоптик также рассказал, что проливные дожди с опасным ветром придут на юг Сибири и в большинство северокавказских республик.