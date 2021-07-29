Студия Netflix первой в Голливуде ввела обязательную вакцинацию

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Актеры, принимающие участие в проектах студии Netflix в США, отныне смогут выйти на съемочную площадку только после прохождения вакцинации от коронавирусной инфекции.

Решение об обязательной вакцинации касается и других членов съемочной группы, которые находятся в непосредственном тесном контакте с актерами в так называемой «Зоне А».

Основанием для введения обязательной вакцинации стало соглашение между крупными голливудскими студиями и профсоюзами, разрешающее применять данную меру на усмотрение продюсеров.

По словам источников, исключение из общего правила могут сделать по медицинским показаниям либо исходя из религиозных убеждений, а также, в редких случаях, для проектов, которые уже находятся в активной съемочной фазе, сообщает Deadline.

16 июня главный санитарный врач Москвы Елена Андреева обязала провести вакцинацию от коронавируса не менее 60 процентов работников сфер услуг и торговли, транспорта, медицины и ЖКХ. Затем столичным предпринимателям продлили срок подачи данных о вакцинации сотрудников.

28 июля председатель президиума Ассоциацию компаний розничной торговли Игорь Караваев рассказал, что свыше 60 процентов работников столичных торговых сетей, входящих в АКОРТ, прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции.