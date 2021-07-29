Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Студия Netflix первой в Голливуде ввела обязательную вакцинацию

Татьяна Плотникова

Сюжеты: 

Вакцинация от коронавируса Ситуация с коронавирусом
В мире
Студия Netflix первой в Голливуде ввела обязательную вакцинацию
Фото: pixabay.com

Актеры, принимающие участие в проектах студии Netflix в США, отныне смогут выйти на съемочную площадку только после прохождения вакцинации от коронавирусной инфекции.

Решение об обязательной вакцинации касается и других членов съемочной группы, которые находятся в непосредственном тесном контакте с актерами в так называемой «Зоне А».

Основанием для введения обязательной вакцинации стало соглашение между крупными голливудскими студиями и профсоюзами, разрешающее применять данную меру на усмотрение продюсеров.

По словам источников, исключение из общего правила могут сделать по медицинским показаниям либо исходя из религиозных убеждений, а также, в редких случаях, для проектов, которые уже находятся в активной съемочной фазе, сообщает Deadline.

16 июня главный санитарный врач Москвы Елена Андреева обязала провести вакцинацию от коронавируса не менее 60 процентов работников сфер услуг и торговли, транспорта, медицины и ЖКХ. Затем столичным предпринимателям продлили срок подачи данных о вакцинации сотрудников.

28 июля председатель президиума Ассоциацию компаний розничной торговли Игорь Караваев рассказал, что свыше 60 процентов работников столичных торговых сетей, входящих в АКОРТ, прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции.

Читайте также:
коронавирусГолливудСША
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Америка, убираясь, приберись!

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Друг не должен быть товаром

Вячеслав Ниниченко
Вячеслав Ниниченко

Самокат требует ответственности

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Духовный просветитель Руси

Марина Макарова
Марина Макарова

Дожди в августе — к красивой осени

Дмитрий Сухов
Дмитрий Сухов

Здания выглядят респектабельно

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Притягательное мерцание экрана

Все мнения
О проекте