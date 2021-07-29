Надземный переход построят в поселении Сосенском

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, поселение Сосенское, улица Александры Монаховой Карта всех событий

В поселении Сосенском в Новой Москве построят надземный переход через магистраль Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе. Об этом рассказал в четверг, 29 июля, главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Проект строительства уже согласовала Москомархитектура. Объект будет расположен на участке от ТПУ «Столбово» до улицы Поляны в районе улицы Александры Монаховой.

— Переход выполнят с максимально возможным процентом остекления, белой отделкой из металлокассет. В итоге мы получим визуально легкое строение, которое позволит с комфортом пересечь трассу и при этом будет выглядеть приятно, — пояснил Сергей Кузнецов.

Переход, длина которого составит 100 метров, оборудуют тремя лестничными сходами с пандусами для колясок. Ширина перехода составит почти четыре метра, высота — около трех.

Площадь застройки составит одну тысячу квадратных метров. При этом под мостом сможет проехать транспортное средство высотой до пяти метров, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

21 июля сообщалось, что более 95 миллионов квадратных метров недвижимости построили в городе с 2011 года. В том числе за счет средств инвесторов построено и введено в эксплуатацию 82,8 миллиона «квадратов». При этом 26 июля сообщалось, что на участке Юго-Восточной хорды (ЮВХ) от Грайвороновской до Шоссейной улицы специалисты возведут развязку с Волгоградским проспектом, которая будет состоять из пяти эстакад.