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«Надо поставить точку»: гимнастка Ахаимова может завершить карьеру после Олимпиады-2020

Илья Ашуров

Сюжет: 

Олимпиада в Токио
Спорт
«Надо поставить точку»: гимнастка Ахаимова может завершить карьеру после Олимпиады-2020
Фото: РИА Новости / Алексей Филиппов

Золотая медалистка Олимпийских игр в Токио, российская гимнастка Лилия Ахаимова может завершить спортивную карьеру после окончания соревнований. Об этом в четверг, 29 июля, сообщила личный тренер спортсменки Вера Киряшова.

В четвертый день Олимпиады женская сборная России по спортивной гимнастике впервые одержала победу в командном многоборье. В составе команды победительниц была и 24-летняя Ахаимова. Однако нынешняя Олимпиада может стать последней в ее карьере. Причинами этого могут стать возраст и проблемы со здоровьем, которые испытывает гимнастка.

— Я думаю, ей надо поставить заключительную точку, все-таки ей уже 24 года, у нее больные ноги. Последние пять лет больные голеностопы не позволяют ей делать нормальные приземления. Эта проблема у нее давно, я ее уже взяла к себе с разбитыми голеностопами, — рассказала тренер Ахаимовой.

По словам наставницы, Ахаимова уже сама склоняется к уходу из профессионального спорта, так как ей тяжело даются многие элементы выступлений. Киряшова полагает, что после завершения Игр спортсменке стоит «дать дорогу молодым» и уделить внимание личной жизни.

Помимо золотой медали на Играх в Токио, Лилия Ахаимова также имеет серебряные медали в командном многоборье чемпионатов мира 2018 и 2019 годов. На нынешней Олимпиада Ахаимова выступит в финале опорного прыжка. Соревнование состоится 1 августа, передает ТАСС.

В четверг, 27 июля, призер Олимпиады по плаванию Антон Чупков объявил о решении прекратить спортивную карьеру.

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