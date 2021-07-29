В Совфеде призвали к спокойствию после ультиматума сенаторов США из-за «Северного потока — 2»

Фото: nord-stream2.com / Aксель Шмидт

Требование сенаторов-республиканцев США о введении новых санкций против газопровода «Северный поток — 2» не сможет помешать завершению его строительства. Более того, к подобным высказываниям россиянам стоит относиться спокойно. Таким мнением с «Вечерней Москвой» поделился председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

— Мы ориентируемся на те договоренности, которые были достигнуты на женевской встрече нашего президента и президента (США Джо — прим. «ВМ») Байдена. Я убежден, что игра вокруг этого вопроса будет продолжаться, но верю в то, что помешать завершению строительства «Северного потока — 2» уже ничего не сможет. Мы должны относиться к этому спокойно, быть уверенными в своих силах и завершать то, что начато. Внимательно следить за перипетиями внутриполитической борьбы в США должны специалисты-американисты и журналисты. А наше общественное мнение должно быть спокойно за то, что этот проект удастся, — высказался собеседник «ВМ».

Ультиматум о введении новых санкций против газопровода «Северный поток — 2» озвучили двенадцать сенаторов-республиканцев во главе с Пэтом Туми. Их требование было адресовано Белому дому и Минфину США. В своем послании министру финансов страны Джанет Йеллен они указали, что реализация проекта усилит «пагубное» влияние президента России Владимира Путина на Европу.

«Северный поток — 2» достроен на 99 процентов. Его прокладывают от побережья России до Германии через Балтийское море. Против строительства газопровода выступают Украина, США и страны Евросоюза. В декабре 2019 года американская сторона ввела санкции в отношении «Северного потока — 2». Но 20 мая 2021 года в Вашингтоне отказались от ограничительных мер против оператора газопровода — компании Nord Stream 2 AG. Однако рестрикции в отношении российских компаний и судов были сохранены.