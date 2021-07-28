Nord Stream 2 AG: «Северный поток — 2» достроен на 99 процентов

Фото:Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Российский газопровод «Северный поток — 2» практически достроен. Его готовность составляет 99 процентов. Работы судна «Академик Черский» подошли к концу. Об этом в среду, 28 июля, сообщили в пресс-службе оператора проекта Nord Stream 2 AG.

— Трубоукладочное судно «Академик Черский» полностью выполнило первоначально запланированный объем работ для газопровода «Северный поток— 2», — говорится в сообщении.

Представители оператора также добавили, что баржа «Фортуна», занимающаяся прокладкой труб, продолжит свою работу на финальном участке газопровода, передает РИА Новости.

«Северный поток — 2» прокладывают от побережья России до Германии через Балтийское море. Против строительства газопровода выступают США, страны Евросоюза и Украина.

В декабре 2019 года американская сторона ввела санкции в отношении «Северного потока — 2». Однако позже, 20 мая 2021 года, в США отказались от санкций против оператора газопровода — компании Nord Stream 2 AG, оставив ограничительные меры в отношении российских компаний и судов.

Лидеры стран Запада считают строительство газопровода политическим решением, однако президент России Владимир Путин неоднократно опровергал данное мнение, утверждая, что РФ преследует исключительно экономические цели. Германия выступает за достройку «Северного потока — 2» и отвергает односторонние экстерриториальные санкции США.

4 июня стало известно о завершении укладки труб первой нитки «Северного потока — 2». В этот же день Владимир Путин заявил, что Россия планирует завершить строительство второй нитки за полтора–два месяца. Как уточнил глава Nord Stream AG Маттиас Варниг, закончить работы по укладке газопровода «Северный поток — 2» рассчитывают в конце августа.

Также были названы варианты улаживания разногласий между США и Германией из-за строительства газопровода. Среди них — денежная компенсация Украине и предложение ей сотрудничества в сфере производства водорода.

21 июля США и ФРГ заключили соглашение по «Северному потоку — 2». Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд сообщила, что Германия обязалась добиваться санкций Евросоюза в отношении России, если Москва «будет использовать экспорт энергоресурсов как оружие против европейских стран».