Сенаторы США выдвинули ультиматум Белому дому по «Северному потоку — 2»

Фото: Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

В Сенате США требуют ввести новые санкции против газопровода «Северный поток — 2». С соответствующим ультиматумом Минфину США и Белому дому выступили двенадцать сенаторов-республиканцев во главе с Пэтом Туми.

Сенаторы направили письмо министру финансов страны Джанет Йеллен. В послании говорится, что при реализации проекта усилится «пагубное» влияние президента России Владимира Путина на Европу.

— В случае завершения этот проект увеличит пагубное влияние Владимира Путина на Европу, дестабилизирует хрупкую безопасность Украины и будет содействовать дальнейшей российской агрессии, — говорится в послании.

Республиканцы подчеркнули, что «Северный поток — 2» «наносит вред» интересам национальной безопасности США и союзников страны.

Сенаторы требуют, чтобы администрация президента США Джо Байдена поменяла свою позицию по российскому газопроводу. В противном случае республиканцы угрожают заблокировать назначение двух кандидатур в Минфин, пишет агентство Bloomberg.

Российский газопровод «Северный поток — 2»

«Северный поток — 2» прокладывают от побережья России до Германии через Балтийское море. Против строительства газопровода выступают США, страны Евросоюза и Украина.

В декабре 2019 года американская сторона ввела санкции в отношении «Северного потока — 2». Однако позже, 20 мая 2021 года, в США отказались от санкций против оператора газопровода — компании Nord Stream 2 AG, оставив ограничительные меры в отношении российских компаний и судов.

Лидеры стран Запада считают строительство газопровода политическим решением, однако президент России Владимир Путин неоднократно опровергал данное мнение, утверждая, что РФ преследует исключительно экономические цели. Германия выступает за достройку «Северного потока — 2» и отвергает односторонние экстерриториальные санкции США.

4 июня стало известно о завершении укладки труб первой нитки «Северного потока — 2». В этот же день Владимир Путин заявил, что Россия планирует завершить строительство второй нитки за полтора–два месяца. Как уточнил глава Nord Stream AG Маттиас Варниг, закончить работы по укладке газопровода «Северный поток — 2» рассчитывают в конце августа.

Также были названы варианты улаживания разногласий между США и Германией из-за строительства газопровода. Среди них — денежная компенсация Украине и предложение ей сотрудничества в сфере производства водорода.

21 июля США и ФРГ заключили соглашение по «Северному потоку — 2». Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд сообщила, что Германия обязалась добиваться санкций Евросоюза в отношении России, если Москва «будет использовать экспорт энергоресурсов как оружие против европейских стран».