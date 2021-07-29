Столичные врачи вылечили 5060 пациентов с коронавирусом за сутки

26 июня 2020 года.Люди в городе. Жанр. / Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Столичные врачи вылечили от коронавирусной инфекции 5060 новых пациентов за последние 24 часа. Об этом в четверг, 29 июля, сообщили в Telegram-канале Оперштаба Москвы.

Всего за время пандемии после прохождения лечения от COVID-19 в Москве полностью выздоровели 1 351 297 человек.

Фото: Оперштаб

За последний день в Москве выявили 3356 новых случаев заболевания. Госпитализированы были 984 гражданина, 79 москвичей скончались. Еще 512 жителей города в настоящее время находятся на ИВЛ.

Среди москвичей, которые вакцинировались от коронавируса, разыграют еще пять автомобилей 28 июля. Победителей будут выбирать из числа горожан, которые получили первый компонент вакцины с 19 по 25 июля.

Машины разыграют в эфире телеканала «Москва 24». Имена обладателей автомобилей опубликуют на портале mos.ru. Кроме того, организаторы акции самостоятельно свяжутся с победителями и сообщат, как забрать машину, пишет официальный сайт мэра Москвы.