Еще пять автомобилей разыграют среди привитых москвичей 28 июля

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Среди москвичей, которые вакцинировались от коронавируса, разыграют еще пять автомобилей 28 июля. Победителей будут выбирать из числа горожан, которые получили первый компонент вакцины с 19 по 25 июля.

Машины разыграют в эфире телеканала «Москва 24». Имена обладателей автомобилей опубликуют на портале mos.ru. Кроме того, организаторы акции самостоятельно свяжутся с победителями и сообщат, как забрать машину, пишет официальный сайт мэра Москвы.

Решение о запуске дополнительной программы стимулирования вакцинации принял мэр Москвы Сергей Собянин. Однако главным выигрышем для вакцинированных, по словам главы города, по-прежнему останется здоровье.

Для москвичей старше 60 лет действует еще одна поощрительная акция — «Миллион призов» (#ПобедимCOVIDВместе). В ней смогут поучаствовать те, кто привился первым компонентом вакцины до 15 августа включительно.

16 июня главный санитарный врач Москвы Елена Андреева обязала провести вакцинацию от коронавируса 60 процентов работников сфер услуг и торговли, транспорта, медицины и ЖКХ.

Москвичи старше 18 лет могут вакцинироваться от COVID-19 по предварительной записи в городских поликлиниках. Без записи привиться можно в местах работы выездных бригад, павильонах «Здоровая Москва» и семи офисах «Мои документы».