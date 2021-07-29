Выгонявшая детей-инвалидов с площадки петербурженка объяснила свой поступок

Фото: Telegram / РИА Новости

Жительница Санкт-Петербурга, которая пыталась прогнать с игровой площадки детей с особенностями развития, извинилась за свое поведение.

— Я была, конечно, груба. Я посмотрела это видео... как я там отталкивала, но это было на последней минуте нашего разговора... За это я хочу принести извинения, — рассказала она.

При этом женщина отвергла обвинения в том, что она оскорбляла детей. По ее словам, она хотела «заступиться за своего испуганного ребенка» и чтобы люди ушли гулять к себе во двор.

Как пояснила петербурженка, ее встревожило, что на площадку пришел не один ребенок с особенностями развития, а около десяти. Среди них были дети школьного возраста, которые «бегали и издавали разные странные звуки», добавила женщина.

26 июля организаторы лагеря для детей с аутизмом «Какая разница» обратились в полицию Красносельского района Санкт-Петербурга после того, как местная жительница попыталась прогнать их подопечных с детской площадки.

По словам руководителя центра Валерии Катаевой, извинений от женщины не получили ни сотрудники, ни дети, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал ЛенТВ24.

В тот же день СК сообщил, что проведет проверку по факту инцидента. На кадрах, опубликованных центром, видно, как женщина пытается выбить из рук сопровождающей детей-инвалидов телефон. Кроме того, она требует, чтобы сопровождающая с детьми «немедленно ушла с детской площадки».

На видео слышно, как женщина говорит, что «больные дети пугают наших детей», а также угрожает детям и их сопровождающей.