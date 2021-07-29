Сергей Собянин осмотрел ход строительства станции МЦД-2 Печатники

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Россия, Москва, метро Печатники Карта всех событий

В четверг, 29 июля, мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел ход строительства станции Печатники второго маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-2).

— Здесь создается один из крупнейших транспортных узлов Москвы. Во-первых, реконструкция железных дорог и МЦД-2. Во-вторых, БКЛ, станция Печатники, действующая станция Печатники, Юго-Восточная хорда, развитие наземного городского транспорта, соединение двух районов — Печатники и Текстильщики, — отметил глава города.

Строительство создает большие возможности для совершенствованию транспортной ситуации сразу, как минимум, в трех районах Москвы. По мнению мэра столицы все основное строительство будет закончено уже к 2022 году.

Собянин также поздравил железнодорожников с грядущим праздником, который будет отмечаться 1 августа.

— В выходные отмечается День работника железнодорожного транспорта. В Москве — это серьезный праздник. Тысячи людей, которые работают в Московской железной дороге внесли огромный вклад в развитие нашего города, — цитирует Собянина агентство городских новостей «Москва».

Председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская обратила внимание, что основным преимуществом проекта станет обеспечение удобного подхода и подъезда к станциям МЦД-2 и перспективное объединение МЦД-3, МЦД-4 и ВСМ Москва — Санкт-Петербург. Это позволит повысить комфорт пересадки и безопасности передвижения жителей города.