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В АТА заявили, что эвакуация россиян из-за лесных пожаров в Турции пока не требуется

Иван Юминов

В мире
В АТА заявили, что эвакуация россиян из-за лесных пожаров в Турции пока не требуется
Фото: Предоставлено очевидцем

Необходимости в эвакуации российских туристов из Турции из-за лесных пожаров пока нет. Об этом заявила исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталия Осипова в четверг, 29 июля.

— К отелям непосредственно огонь не подступает так близко, чтобы мы сказали, что жизни туристов что-то угрожает. Но опять же хочу сказать, что в каждом конкретном случае местные власти будут решать вопросы, — рассказала она.

При возникновении опасности, по словам Осиповой, туристов перевезут в другой отель или регион страны. Сотрудники отелей делают все возможное, чтобы облегчить туристам эту задымленность, приводит слова исполнительного директора АТА агентство городских новостей «Москва».

Видео: Предоставлено очевидцем

29 июля власти Мармариса приступили к эвакуации местных жителей и туристов из района, где бушует сильный лесной пожар. В тушении участвуют один самолет, пять вертолетов и 30 пожарных машин.

28 июля сообщалось о лесных пожарах в районе Манавгат. Как уточнили в генконсульстве России, экскурсии в данном регионе приостановили и аннулировали до нормализации обстановки.

Из-за сильного ветра, по словам представителя консульства, огонь распространился на лесопарки и сельскохозяйственные угодья около города. В шести кварталах города эвакуированы жители, уточнил дипломат.

В тушении пожара участвовали два самолета, 15 вертолетов и 106 пожарных машин. Не менее 53 человек пострадали в результате разгула стихии.

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