Представитель Эрдогана назвал лесные пожары в Турции национальным бедствием

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Государственные органы Турции ведут борьбу с лесными пожарами, стихия стала национальным бедствием. Об этом заявил представитель президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын в четверг, 29 июля.

— Лесные пожары — национальное бедствие. Все государственные органы во взаимодействии ведут ожесточенную борьбу, — рассказал он.

Прокуратура изучает причины возгораний с разных аспектов, отметил Калын в Twitter.

Видео: Telegram / РИА новости

29 июля власти Мармариса приступили к эвакуации местных жителей и туристов из района, где бушует сильный лесной пожар. В тушении участвуют один самолет, пять вертолетов и 30 пожарных машин.

28 июля сообщалось о лесных пожарах в районе Манавгат. Как уточнили в генконсульстве России, экскурсии в данном регионе приостановили и аннулировали до нормализации обстановки.

Из-за сильного ветра, по словам представителя консульства, огонь распространился на лесопарки и сельскохозяйственные угодья около города. В шести кварталах города эвакуированы жители, уточнил дипломат.

В тушении пожара участвовали два самолета, 15 вертолетов и 106 пожарных машин. Не менее 53 человек пострадали в результате разгула стихии.