Пенсионерам рассказали, какие налоги они не должны платить

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Российские пенсионеры не должны платить некоторые налоги, которые связаны с доходом и имуществом. Об этом сообщил эксперт НПФ «Будущее» Евгений Биезбардис.

Он рассказал, что государство пересмотрело некоторые налоговые льготы, чтобы улучшить материальное положение пожилых людей. Эксперт пояснил, что многие пенсионеры вынуждены работать, чтобы сохранить прежний уровень жизни. При этом, несмотря на то, что пенсии и пособия не облагаются налогами, из других официальных поступлений удерживается НДФЛ.

— Правда, часть из них можно вернуть посредством налоговых вычетов, согласно статьям 218-221 второй части Налогового кодекса. Такой своеобразный налоговый кешбэк доступен, если работающий пенсионер оплатил медицинские расходы, траты на обучение, повышение квалификации, приобретение недвижимости и при осуществлении инвестиций (иногда и в пользу своих близких), — пояснил Биезбардис.

Он добавил, что по некоторым основаниям работодатель автоматически уменьшает НДФЛ, а по ряду иных нужно заявлять получение средств или через налоговую декларацию, или через работодателя.

Еще, по словам эксперта, в некоторых регионах есть льготы по транспортному налогу. С 2017 года для пенсионеров предусмотрена льгота по земельному налогу, напомнил он. Так, этот налог не взимается с участка с площадью до шести соток, но регионы могут расширять попадающую под послабления площадь владений.

Кроме этого, сэкономить пенсионеру можно и на имуществе физлиц, отметил Биезбардис.

Он подчеркнул, что в налоговых льготах пенсионерам лучше разобраться заранее при планировании будущего. Это может оказаться очень выгодно, если грамотно распределить собственность среди членов одного домохозяйства, и при осуществлении накоплений, передает агентство «Прайм».

До этого россиянам рассказали, как законно увеличить пенсию. Позднее эксперты оценили решение индексировать пенсии работающим пенсионерам, проработкой этого вопроса займется правительство РФ.