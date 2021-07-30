Число физических лиц на столичном портале поставщиков превысило 22 тысячи
За шесть месяцев 2021 года число физических лиц, которые прошли регистрацию на портале поставщиков, увеличилось до 22,4 тысячи. Об этом сообщил в пятницу, 30 июля, заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
— По данным на 1 июля этого года, свои работы, товары и услуги на портале поставщиков предлагают 22,4 тысячи физических лиц. Это на 5,1 тысячи (или на 30 процентов) больше, чем за аналогичный период прошлого года, и в полтора раза больше, чем в первом полугодии 2019 года, — заявил заммэра.
Всего с начала 2021 года с физическими лицами заказчики заключили свыше 600 контрактов на общую сумму около 70 миллионов рублей.
По словам заммэра, средняя сумма контракта с физическими лицами достигла 111,1 тысячи рублей. Чаще всего данные лица оказывают консалтинговые и образовательные услуги, а также услуги в сфере искусства.
Самозанятые могут самостоятельно выбрать налоговый статус и попасть в общий список поставщиков ввиду того, что с июля 2020 года они входят в отдельную категорию. У самозанятых также есть возможность участвовать в торгах на тех же условиях, что и у представителей малого и среднего бизнеса, отметили в столичном департаменте информационных технологий.
При этом существуют некоторые ограничения в годовом доходе. Если самозанятый примет участие в закупках, в результате которых получит доход свыше 2,4 миллиона рублей, то он может потерять свой статус, сообщает официальный сайт мэра Москвы.
Руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков, в свою очередь, добавил, что всего на портале поставщиков прошли регистрацию 1960 самозанятых, которые с июля 2020 года подписали около 550 контрактов на сумму 72 миллиона рублей.
Технология на основе искусственного интеллекта (ИИ), реализованная на портале поставщиков, значительно упрощает и ускоряет работу бизнеса в этой сфере. Речь идет о методе графического распознавания, благодаря которому пользователи могут создавать новые товарные позиции быстрее.