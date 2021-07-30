Число физических лиц на столичном портале поставщиков превысило 22 тысячи

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За шесть месяцев 2021 года число физических лиц, которые прошли регистрацию на портале поставщиков, увеличилось до 22,4 тысячи. Об этом сообщил в пятницу, 30 июля, заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— По данным на 1 июля этого года, свои работы, товары и услуги на портале поставщиков предлагают 22,4 тысячи физических лиц. Это на 5,1 тысячи (или на 30 процентов) больше, чем за аналогичный период прошлого года, и в полтора раза больше, чем в первом полугодии 2019 года, — заявил заммэра.

Всего с начала 2021 года с физическими лицами заказчики заключили свыше 600 контрактов на общую сумму около 70 миллионов рублей.

По словам заммэра, средняя сумма контракта с физическими лицами достигла 111,1 тысячи рублей. Чаще всего данные лица оказывают консалтинговые и образовательные услуги, а также услуги в сфере искусства.

Самозанятые могут самостоятельно выбрать налоговый статус и попасть в общий список поставщиков ввиду того, что с июля 2020 года они входят в отдельную категорию. У самозанятых также есть возможность участвовать в торгах на тех же условиях, что и у представителей малого и среднего бизнеса, отметили в столичном департаменте информационных технологий.

При этом существуют некоторые ограничения в годовом доходе. Если самозанятый примет участие в закупках, в результате которых получит доход свыше 2,4 миллиона рублей, то он может потерять свой статус, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков, в свою очередь, добавил, что всего на портале поставщиков прошли регистрацию 1960 самозанятых, которые с июля 2020 года подписали около 550 контрактов на сумму 72 миллиона рублей.

Технология на основе искусственного интеллекта (ИИ), реализованная на портале поставщиков, значительно упрощает и ускоряет работу бизнеса в этой сфере. Речь идет о методе графического распознавания, благодаря которому пользователи могут создавать новые товарные позиции быстрее.