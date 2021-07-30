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«Буду адаптироваться»: Нюша рассказала, что ее беременность была незапланированной

София Долганова

Общество
«Буду адаптироваться»: Нюша рассказала, что ее беременность была незапланированной
Фото: instagram/nyusha_nyusha

Певица Нюша поделилась личной информацией о второй беременности. Артистка узнала о ее наступлении только после того, как посетила врача.

— У меня был регулярный поход к доктору в женскую консультацию. Она меня радостная встретила со словами: «Я по вам соскучилась». Отправила сдавать анализы, на УЗИ, где мне так говорят: «Доброе утро, вы беременны», — заявила певица в беседе с «Красавцами» на Love Radio.

Ввиду того, что второй ребенок не был в планах, певица сначала переживала, так как пришлось отменить концерты, которые пройдут осенью и зимой. Однако потом Нюша была счастлива.

— Это в любом случае счастье. Очень много вопросов было «когда второго?» Для меня важно качество, а не количество. Перевожу тем, кто не понял: сначала разобраться с одним, а потом приступить к другому. Но теперь я попала в эту ситуацию, в любом случае буду адаптироваться, — цитирует Нюшу «СтарХит».

Впервые слухи о второй беременности Нюши появились после того, как артистка появилась на премии Glamour Eco Award, где выглядела слегка располневшей. Но ее пиар-агент опроверг информацию о беременности певицы. 21 июля Нюша подтвердила свою беременность фотографией в соцсетях.

28 июля Нюша рассказала подробности о второй беременности.

Певица Нюша замужем за Игорем Сивовым, главным советником президента Международной федерации студенческого спорта. Пара в браке с 2017 года, у них подрастает дочь Симба Сивова, которой два года.

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