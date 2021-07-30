Еврейский музей пригласил на праздник национальной еды

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Еврейский музей и центр толерантности 1 августа приглашает москвичей и гостей столицы на открытие инсталляции о кашруте, которое пройдет в рамках праздника национальной еды.

Инсталляция, которую представит музей, станет путеводителем по кашруту. Там расскажут о принципах соблюдения законов. Так, мясо не всех животных разрешено для употребления в пищу; мясные и молочные продукты не должны смешиваться; фрукты и овощи в целом разрешены для употребления в пищу.

Новый музейный объект выполнен в виде ресторанного столика, за которым сидит скульптура шеф-повара, аналогичная по стилю другим скульптурам в музее. В столешницу инсталляции вмонтирован интерактивный сенсорный экран. С помощью экранов, видеороликов и карточек с изображениями и схемами посетителям и расскажут о кашруте. Одна из доступных опций — мультфильм о кашруте, который повествует об основных аспектах кошерной кухни.

В день открытия инсталляции запланированы тематические экскурсии «Путешествие по накрытым столам: еврейские традиции сквозь призму известных блюд». Их участники взглянут на мир еврейской традиции через историю самых известных национальных блюд и особенностей их приготовления. А в финале экскурсии гости смогут принять участие в мастер-классе по приготовлению форшмака.

Кашрут — это еврейский свод законов, который предъявляет ряд требований к продуктам питания и способам приготовления пищи. Еда, приготовленная в соответствии с этими правилами, считается кошерной.

Участие в мероприятии бесплатное, по регистрации, сообщается на сайте музея.