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«Поздравлять нас надо!»: директор МакSим высказалась о ее состоянии

София Долганова

Общество
«Поздравлять нас надо!»: директор МакSим высказалась о ее состоянии
Фото: instagram/maksimartist

Директор певицы МакSим (Марины Абросимовой) Маргарита Соколова опубликовала в своем Instagram-аккаунте напоминание о том, что в пятницу, 30 июля, верующие чтят память великомученицы Марины (Маргариты) Антиохийской.

Разместив изображение святой, представитель певицы испугала некоторых подписчиков. Об этом они написали в комментариях, на что Соколова ответила:

— Ну что ругаться? Поздравлять нас надо! — отметила директор МакSим.

«С праздником! Самое главное — крепкого здоровья»; «С именинами вас и Мариночку! Здоровья вам и многая лета!»; «Поздравляю с днем Ангела! Пусть он вас хранит на всех путях. Марине тоже огромный привет! Пусть выздоравливает. Ангел-Хранитель в помощь!» — написали поклонники.

На вопрос о состоянии здоровья МакSим Соколова ответила: «Слава Богу!».

МакSим вернулась в сознание 26 июля после медикаментозного сна из-за тяжелой пневмонии. Сейчас она начинает дышать самостоятельно, находясь на аппарате ВВЛ (вспомогательной вентиляции легких).

Певица отправилась в больницу 15 июня. Она почувствовала себя плохо за несколько дней до этого, а 13 июня сдала тест на коронавирус.

В медицинском учреждении певице поставили диагноз «пневмония с поражением 40 процентов легких». Через некоторое время ей стало хуже — МакSим подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому.

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