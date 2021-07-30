Более 23,5 тысячи новых случаев коронавируса выявили в России за сутки

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

За последние 24 часа в Российской Федерации выявили 23 564 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией в 85 регионах. Об этом в пятницу, 30 июля, сообщили в Telegram-канале Оперштаба Москвы.

При этом 8,5 процента заболевших не имели клинических проявлений инфекции.

Фото: Стопкоронавирус.рф

За сутки также было зафиксировано 794 летальных исхода. За день полностью поправились 20 485 пациентов.

Фото: Стопкоронавирус.рф

На первом месте по количеству заболевших остается Москва. За последние 24 часа в российской столице коронавирусом заболел 3481 человек.

На 29 июля обоими компонентами вакцины от COVID-19 в России привились уже 26 миллионов человек. Об этом рассказали в Telegram-канале вакцины «ЭпиВакКорона». Первую дозу препарата получили уже 36 миллионов граждан РФ.

До этого глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что коронавирус начал активно мутировать в последние шесть месяцев и стал более изменчив, нежели год назад. Кроме того, Попова сообщила о снижении числа случаев COVID-19 в России.