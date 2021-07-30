Более 23,5 тысячи новых случаев коронавируса выявили в России за сутки
За последние 24 часа в Российской Федерации выявили 23 564 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией в 85 регионах. Об этом в пятницу, 30 июля, сообщили в Telegram-канале Оперштаба Москвы.
При этом 8,5 процента заболевших не имели клинических проявлений инфекции.
За сутки также было зафиксировано 794 летальных исхода. За день полностью поправились 20 485 пациентов.
На первом месте по количеству заболевших остается Москва. За последние 24 часа в российской столице коронавирусом заболел 3481 человек.
На 29 июля обоими компонентами вакцины от COVID-19 в России привились уже 26 миллионов человек. Об этом рассказали в Telegram-канале вакцины «ЭпиВакКорона». Первую дозу препарата получили уже 36 миллионов граждан РФ.
До этого глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что коронавирус начал активно мутировать в последние шесть месяцев и стал более изменчив, нежели год назад. Кроме того, Попова сообщила о снижении числа случаев COVID-19 в России.