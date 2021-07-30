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Генконсульство РФ в Анталье призвало готовиться к возможной эвакуации россиян

Полина Долганова

Общество
Генконсульство РФ в Анталье призвало готовиться к возможной эвакуации россиян
Фото: Предоставлено очевидцем

Генконсульство России в турецкой Анталье сообщило, что среди пострадавших в результате лесного пожара в курортном районе Мармарис нет россиян. Об этом стало известно в пятницу, 30 июля.

В российской дипмиссии уточнили, что официально погиб один гражданин Турции, который помогал тушить пожар. Также известно о пострадавших из-за угарного газа. Все они в настоящее время находятся под наблюдением специалистов.

Кроме того, российское консульство в Анталье призывает быть готовыми к возможной эвакуации находящихся в пожароопасных регионах Турции россиян.

— Призываем наших соотечественников, находящихся в пожароопасных регионах Турции, быть предельно внимательными, готовыми к возможной эвакуации и следовать указаниям местных властей на случай возникновения чрезвычайной ситуации, — говорится в сообщении.

Российские дипломаты по возможности оказывают гражданам России, находящимся в городе Манавгат, необходимую помощь. Туристов переселяют в более благополучные районы, передает ТАСС.

29 июля власти Мармариса приступили к эвакуации местных жителей и туристов из района, где бушует сильный лесной пожар. В тушении участвуют один самолет, пять вертолетов и 30 пожарных машин.

28 июля сообщалось о лесных пожарах в районе Манавгат. Как уточнили в генконсульстве РФ, экскурсии в данном регионе приостановили и аннулировали до нормализации обстановки.

Из-за сильного ветра, по словам представителя консульства, огонь распространился на лесопарки и сельскохозяйственные угодья около города. В шести кварталах города эвакуированы жители, уточнил дипломат. В тушении пожара участвовали два самолета, 15 вертолетов и 106 пожарных машин. Не менее 53 человек пострадали в результате разгула стихии.

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