Москонцерт позвал горожан на спектакли проекта «Балетомания»

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Москонцерт с 30 июля по 16 октября приглашает горожан на спектакли спецпроекта «Балетомания». Зрители увидят самые знаменитые произведения классического репертуара в исполнении Московского государственного театра балета классической хореографии.

Ценителям высокого искусства представят две премьеры: «Кармен. Пахита. Вальпургиева ночь» и «Дон Кихот», а также балеты, составляющие золотой фонд русского искусства: «Лебединое озеро», «Жизель» и «Спящая красавица».

Откроет проект легендарное «Лебединое озеро» — символ русского балета. В основу сюжета положена старинная легенда о прекрасной принцессе Одетте, превращенной в лебедя проклятием злого колдуна Ротбарта.

Балет «Жизель» — один из самых таинственных и романтичных балетов в мировом репертуаре. В основе сюжета лежит легенда о виллисах — призраках молодых незамужних девушек, преданных своими возлюбленными.

Премьеру балета «Дон Кихот» представит Московский государственный театр балета классической хореографии. В основе сюжета лежит одна из новелл знаменитого романа Мигеля де Сервантеса «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский». В балете сам Дон Кихот является второстепенным персонажем, а в центре повествования — любовная история дочери трактирщика Китри и цирюльника Базиля.

«Спящая красавица» — один из трех самых известных балетов, написанных П. И. Чайковским, который более 130 лет не сходит с мировых театральных подмостков.

Завершит программу проекта вечер одноактных балетов «Кармен», «Пахита» и «Вальпургиева ночь».

Участие в мероприятиях по билетам, сообщается на сайте Москонцерта.