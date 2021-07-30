Андрей Бочкарев осмотрел ход строительства станции «Давыдково» с представителями МЧС

Фото: АГН Москва

Представители руководства МЧС России высоко оценили оформление будущего станционного комплекса «Давыдково», строящегося на югоз-западном участке Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро. Об этом в пятницу, 30 июля, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Сегодня вместе с представителями МЧС осмотрели ход работ на строящейся станции БКЛ «Давыдково». Оформление станции посвящено работникам МЧС и выдержано в цветах эмблемы ведомства: сочетании белого, оранжевого, серого и синего оттенков – сегодня это уже можно увидеть благодаря ведущейся архитектурной отделке пассажирской зоны, ее готовность оценивается более чем на две трети, — рассказал он.

Рабочие уже начали монтировать стенные панели. Выполнено 40 процентов работ по ним. Также они устанавливают и барельеф с девизом МЧС «Предотвращение. Спасение. Помощь». Он готов наполовину. Началось обустройство потолков. Среди авторов художественных работ присутствует известный российский скульптор Салават Щербаков.

Служебные помещения отделаны на 95 процентов, а монтаж инженерных сетей и оборудования идет полным ходом, заявил глава компании «Мосинжпроект» Юрий Кравцов.

— В кассовом зале производится монтаж панно из фибробетона «Звезда спасения» с изображением иконы Неопалимой Купины, небесной покровительницы МЧС, и пожарной каланчи – исторического прообраза службы спасения, оно уже на высоком уровне готовности. Также началось возведение металлоконструкций наземного павильона - вскоре его украсит витраж «Герои всегда рядом», посвященный сотрудникам различных служб ведомства, а в эскалаторной зоне появятся художественные композиции, посвященные истории организации, — сообщил Кравцов.

Станция построена уже на 83 процента.

Представители МЧС поделились впечатлениями от осмотра станции.

— Мы удовлетворены темпами и ходом производимых работ. Художественное оформление призвано передать основную миссию МЧС России: предотвращение, спасение, помощь. А цветовое решение позволит создать оптимистичное, светлое пространство с важными смысловыми акцентами и функциональными зонами, — отметили они.

Недавно Андрей Бочкарев сообщил о высокой степени готовности станции «Новаторская» БКЛ метро. По его словам, она составляет около 90 процентов.